آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر

تلقى برشلونة ضربة قوية بتأكد غياب رافينيا عن مواجهة ريال مدريد في الجولة 10 من الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسباني لم يتدرب رافينيا وجول كوندي اليوم الجمعة مع زملائهما.

وتدرب كوندي بمفرده بعدما تعرض لكدمة ضد أولمبياكوس اليوناني وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع مشاركته في مران الغد السبت بعدما غاب عن آخر حصتين تدريبيتين.

وشارك كوندي لمدة 75 دقيقة في فوز برشلونة على أولمبياكوس اليوناني في أبطال أوروبا بنتيجة 6-1.

لكن يبدو موقفه رافينيا أصبعب من المشاركة إذا لم غادر مقر التدريبات وهو مصاب وسيغيب بشكل نهائي عن الكلاسيكو.

ويعاني رافينيا من إصابة عضلية ستكلفه الغياب شهرا عن تشكيل برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر برصيد 24 نقطة بعد مرور 9 جولات.

وسيغيب عن 4 مباريات مع برشلونة ضد ريال مدريد وإلتشي وكلوب بروج وسيلتا فيجو وربما يعود أمام أتليتك بلباو في 22 نوفمبر المقبل.

وشارك الثنائي فرينكي دي يونج وأندريس كريستنسين في مران اليوم الجمعة وأصبح متاحا للمشاركة في اللقاء.