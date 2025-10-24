اليوم: النصر يسابق الزمن لتجهيز بروزوفيتش لمواجهة الاتحاد

يسابق الجهاز الطبي لفريق النصر، الزمن من أجل تجهيز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لمواجهة الاتحاد.

ويلتقي النصر أمام الاتحاد التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية: "يخضع اللاعب الكرواتي الدولي خلال الفترة الجارية لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية."

وتعرض بروزوفيتش لإصابة بتمزق في العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته أمام الفتح بالدوري.

وخرج بروزوفيتش بعد 19 دقيقة فقط من مواجهة التعاون ليحل عبد الله الخيبري بدلا منه.

وحقق النصر الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد أمام الفتح.

ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع التعاون، ولكن النصر يتفوق بفارق الأهداف وخوضه 5 مباريات فقط محققا العلامة الكاملة.

