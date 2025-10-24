دوري المؤتمر - ستنتهي بعد 22 ساعة.. تأجيل الشوط الثاني لـ رييكا وسبارتا بسبب الأحوال الجوية

تستكمل مباراة رييكا الكرواتي وسبارتا براج التشيكي في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الجمعة بعد توفقها أمس مرتين لسوء الأحوال الجوية.

اللقاء أقيم على ملعب رييكا ستاديون في كرواتيا وبدأ في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وبعد 12 دقيقة على انطلاق اللقاء أعلن الحكم الإنجليزي روبرت جونز إيقاف المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وبعد ما يقارب ساعتين تم استئناف اللقاء مجددا بين الفريقين وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لكن سرعان ما تأجلت بداية الشوط الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية وتم إعلان إنهاء اللقاء على أن يستكمل اليوم الجمعة في الخامسة مساءً بدءا من الشوط الثاني.

ويحتل رييكا المركز الـ 30 بعدما خسر أول مباراة له في مرحلة الدوري بدون رصيد.

فيما يحتل سبارتا براج المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

وحققت حتى الآن 6 فرق العلامة الكاملة بعد مرور جولتين وهم فيورنتينا الإيطالي ولارنكا القبرصي وسيلجي السلوفيني ولوزان السويسري وسامسونسبور التركي وماينز الألماني.