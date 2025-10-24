سبورت: برشلونة يترقب موقف كوندي من مواجهة ريال مدريد

يترقب الجميع في برشلونة موقف جول كوندي مدافع الفريق من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن جول كوندي غاب عن آخر حصتين تدريبتين مع برشلونة.

وإذا لم تتحسن حالته سيغيب عن الكلاسيكو، وفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه.

وشارك كوندي لمدة 75 دقيقة في فوز برشلونة على أولمبياكوس اليوناني في أبطال أوروبا بنتيجة 6-1.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشارك فرينكي دي يونج في مران برشلونة اليوم بعدما تعافى التهاب المعدة.

وحل دي يونج بديلا لدرو فيرنانديز في مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس بعد مرور 60 دقيقة على انطلاق اللقاء.

وأخيرا يستمر تأهيل ليفاندوفسكي بشكل جيد والأجواء إيجابية حوله رغم غيابه عن الكلاسيكو.

ويغيب البولندي عن مباريات البلاوجرانا مؤخرا بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر برصيد 24 نقطة بعد مرور 9 جولات.