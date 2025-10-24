الثالث هذا الموسم.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب باناثينياكوس اليوناني

رافا بينيتيز

أعلن باناثينياكوس اليوناني تعيين الإسباني رافائيل بينيتيز مديرا فنيا للفريق.

وأصبح الإسباني ثالث مدرب يقود الفريق الموسم الحالي بعد البرتغالي روي فيتوريا واليوناني خريستوس كونتيس.

ولم يحدد النادي مدة التعاقد، ومن المتوقع أن يقود بينيتيز الفريق في مباراته المقبلة ضد أستيراس تريبوليس في الدوري اليوناني يوم الأحد المقبل.

ويستكمل رافا مسيرة ضخمة بدأها مع بلد الوليد وأوساسونا وترينيفي وفالنسيا في إسبانيا ثم ليفربول الإنجليزي وإنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد.

وتواصل مشواره بتدريب نيوكاسل ونابولي وداليان الصيني ثم إيفرتون وأخيرا سيلتا فيجو.

وسبق أن حاز المدرب على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عامي 2004 و2005، بالإضافة لعديد الألقاب مع كل الفرق التي دربها وأبرزها بالطبع دوري أبطال أوروبا 2005 ضد ميلان.

ويعاني الأخضر اليوناني من نتائج سلبية منذ انطلاق الموسم إذ حقق الفوز في مباراتين من 6 جولات ويحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

ولم يستطع الفريق مواصلة المشوار في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا وتحول للدوري الأوروبي.

وفي الدوري الأوروبي اكتفى بفوز من أول 3 جولات وجاءت الخسارة أمام فينيورد الهولندي بنتيجة 3-1 لتقصي خريستوس وتكتب مشوارا جديدا لرافا.

وكان النادي قد أبرم عدة صفقات أبرزها ريناتو سانشيز من باريس سان جيرمان ودافيدي كالابريا ظهير ميلان وألبان لافون حارس نانت الفرنسي وأنس الزعروري من لانس.

