راشفورد: أود الاستمرار مع برشلونة

يود ماركوس راشفورد الاستمرار مع برشلونة بعد نهاية إعارته من مانشستر يونايتد.

وانضم الهداف الإنجليزي صوب برشلونة معارا من يونايتد لمدة موسم قبل انطلاق الموسم.

وقال راشفورد لشبكة ESPN: "هل أود الاستمرار مع برشلونة؟ نعم بالطبع، أستمتع بكرة القدم هنا، وأعتقد أن الجميع يحب كرة القدم، برشلونة واحد من أهم فرق كرة القدم تاريخيا، وكلاعب أتشرف باللعب له".

وأتم "الناس تنسى، لكنني قضيت 24 عاما من حياتي في مانشستر يونايتد، أحيانا تحتاج لبعض التغيير، وأنا الآن أستمتع بكل شيء".

وسجل راشفورد 5 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة.

وخرج راشفورد من حسابات روبن أموريم في الموسم الماضي وأعير في النصف الثاني لصفوف أستون فيلا.

ويستعد راشفورد وبرشلونة للقاء ريال مدريد يوم الأحد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.