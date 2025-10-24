كوبا ليبرتادوريس – ليجا دي كيتو يهزم بالميراس بثلاثية ويضع قدما في النهائي

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

ليجا دي كيتو

وضع ليجا دي كيتو الإكوادوري قدما في نهائي كوبا ليبرتادوريس بعدما انتصر بنتيجة 3-0 على بالميراس البرازيلي في ذهاب نصف النهائي.

والتقى الفريقان فجر اليوم الجمعة على ملعب رودريجو باز دليجادو في كيتو عاصمة الإكوادور.

الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض عن طريق جابريل فيياميل الذي سجل هدفين في الدقيقتين 16 و45.

فيما أضاف ليساندرو ألزوجراي هدفا من علامة الجزاء في الدقيقة 27.

ورغم محاولات بالميراس لتقليص الفارق في الشوط الثاني إلا أن المباراة انتهت بفوز بطل الإكوادور.

اللقاء أيضا شهد طرد براين ليون لاعب كيتو ببطاقة حمراء بعد تدخل قوي على أجوستين جاي في الدقيقة 90+5 ليغيب عن الإياب.

وتُحسم بطاقة التأهل للنهائي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز باركيه معقل بالميراس في البرازيل.

ويحتاج الأخضر البرازيلي للفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر لخطف بطاقة التأهل أمام أنصاره.

وفي حال تفوق ليجا دي كيتو ووصل للنهائي فسيكون بالميراس ثالث فريق برازيلي أقصاه هذا الموسم من البطولة القارية.

فتفوق على بوتافوجو حامل اللقب في دور الـ 16 وساو باولو في دور الـ 8 والآن جاء الدور على بالميراس.

وكان لقاء الذهاب في ثاني مباريات نصف النهائي قد انتهى بفوز فلامنجو البرازيلي بصعوبة على راسينج الأرجنتيني بهدف دون رد.

