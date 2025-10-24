مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير

أوضح ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة السعودي حقيقة رحيل إيفان توني عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

وربطت بعض التقارير فكرة رحيل المهاجم الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأ توني مواجهة النجمة في الجولة السادسة من الدوري السعودي على مقاعد البدلاء وشارك فراس البريكان أساسيا.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "رحيل إيفان توني؟ الأمر واضح، ولن أجيب على الشائعات، اتخذت القرار بأن يلعب فراس البريكان أساسيا كونه الأنسب لمواجهة النجمة".

وسجل البريكان هدف فوز الأهلي في الدقيقة 34.

وشارك الإنجليزي بدلا من صاحب الهدف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وسجل توني 27 هدفا في 36 مباراة منذ انتقاله لأهلي جدة في الموسم الماضي بالدوري السعودي.

وساهم الهداف الإنجليزي في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.