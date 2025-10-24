مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة - الهلال

أوضح ماتياس يايسله المدير الفني لـ أهلي جدة السعودي حقيقة رحيل إيفان توني عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

وربطت بعض التقارير فكرة رحيل المهاجم الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأ توني مواجهة النجمة في الجولة السادسة من الدوري السعودي على مقاعد البدلاء وشارك فراس البريكان أساسيا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بمشاركة سباعي مصري.. انتصار كيلسي وبرشلونة وخسارة فيزبريم وباريس في أبطال أوروبا مواعيد مباريات الجمعة 24 أكتوبر 2025.. الزمالك وميلان وكلاسيكو السعودية ومصطفى محمد إيكيتيكي يختار صلاح ضمن أفضل 3 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "رحيل إيفان توني؟ الأمر واضح، ولن أجيب على الشائعات، اتخذت القرار بأن يلعب فراس البريكان أساسيا كونه الأنسب لمواجهة النجمة".

وسجل البريكان هدف فوز الأهلي في الدقيقة 34.

وشارك الإنجليزي بدلا من صاحب الهدف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وسجل توني 27 هدفا في 36 مباراة منذ انتقاله لأهلي جدة في الموسم الماضي بالدوري السعودي.

وساهم الهداف الإنجليزي في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

إيفان توني أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي بنزيمة جاهز لكلاسيكو الهلال سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي إنزاجي: سالم الدوسري سيغيب عن الكلاسيكو.. وهذا سبب غياب مالكوم ضد السد دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة التشكيل - ثيو هيرنانديز يقود الهلال.. وفيرمينيو أساسي مع السد القطري جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي
أخر الأخبار
محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة لـ فهم اللعبة واكتشاف المواهب 26 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث هذا الموسم.. رافائيل بينيتيز يتولى تدريب باناثينياكوس اليوناني 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: برشلونة يتوجه للمحكمة الإدارية من أجل فليك قبل الكلاسيكو 57 دقيقة | الدوري الإسباني
راشفورد: أود الاستمرار مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كوبا ليبرتادوريس – ليجا دي كيتو يهزم بالميراس بثلاثية ويضع قدما في النهائي ساعة | أمريكا
مدرب أهلي جدة يرد على شائعات رحيل توني في يناير ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الجمعة 24 أكتوبر 2025.. الزمالك وميلان وكلاسيكو السعودية ومصطفى محمد 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - بمشاركة سباعي مصري.. انتصار كيلسي وبرشلونة وخسارة فيزبريم وباريس في أبطال أوروبا 11 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515821/مدرب-أهلي-جدة-يرد-على-شائعات-رحيل-توني-في-يناير