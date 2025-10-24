مواعيد مباريات الجمعة 24 أكتوبر 2025.. الزمالك وميلان وكلاسيكو السعودية ومصطفى محمد

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 10:31

كتب : FilGoal

أحمد شريف - الزمالك - ديكاداها

تبدأ المنافسات الأسبوعية من الدوريات الأوروبية بشكل مبكر، ويستكمل الزمالك مشواره الإفريقي، وكلاسيكو سعودي يجمع اتحاد جدة مع الهلال.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر والقنوات الناقلة والمعلقين.

لمعرفة مواعيد اليوم الجمعة والقنوات الناقلة من هنا.

الكونفدرالية

يستضيف الزمالك ضيفه ديكيداها الصومالي في السادسة مساءً لحسم بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات.

المباراة تأتيكم بتعليق محمد الشاذلي على أون سبورت 1.

كلاسيكو السعودية

في التاسعة مساءً وبتعليق فهد العتيبي وعلى قناة ثمانية يلتقي اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي مع الهلال الوصيف في كلاسيكو الكرة السعودية.

الدوري الإنجليزي

وتبدأ مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بلقاء يجمع ليدز يونايتد بـ وست هام وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2 بتعليق محمد بركات في العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

وعبر قناة ستارز بلاي 1 وأيضا شاشا يلتقي ميلان مع بيزا في افتتاح الجولة 8 من الدوري الإيطالي في العاشرة إلا الربع مساءً.

الدوري الفرنسي

وبمشاركة منتظرة لمصطفى محمد يحل نانت ضيفا على باريس في الجولة التاسعة، وتبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع بتعليق نوفل باشي على بي إن سبورتس 4.

