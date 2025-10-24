كرة يد - بمشاركة سباعي مصري.. انتصار كيلسي وبرشلونة وخسارة فيزبريم وباريس في أبطال أوروبا

شارك 7 لاعبين مصريين في مباريات الخميس التي أقيمت لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

في المجموعة الأولى، شارك حسن قداح في فوز كيلسي البولندي على دينامو بوخارست بنتيجة 28-24.

ورفع الفريق البولندي رصيده لـ 4 نقاط بعد 4 هزائم متتالية في المركز السادس.

وخسر فيزبريم بمشاركة الرباعي المصري بنتيجة 31-32 من فوخس برلين الألماني.

وتراجع فيزبريم للمركز الخامس برصيد 6 نقاط متكبدا الخسارة الثانية على الترتيب.

وفاز برشلونة على فيسلا بلوك البولندي بنتيجة 34-24 بمشاركة سيف الدرع.

الفوز الرابع تواليا قاد برشلونة لرفع رصيده لـ 10 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثانية.

وخسر باريس سان جيرمان أمام جوج بنتيجة 34-36 بمشاركة عبد الرحمن فيصل ويحيى خالد.

وتراجع العملاق الباريسي للمركز السادس برصيد 4 نقاط.

ويتأهل أول 6 منتخبات للأدوار الإقصائية من المجموعتين بعد نهاية 14 جولة من مرحلة المجموعات، لحسم هوية بطل القارة العجوز.