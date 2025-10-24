الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 01:08

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن مكافأة تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "يورتشيتش من أفضل المدربين الأجانب الذين دخلوا الكرة المصرية بشكل عام".

وأضاف "وسام أبو علي هو أفضل مهاجم واجهته".

وكشف "مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب وفقا للائحة، بعيدا عن المكافآت الشخصية الأخرى للاعبين".

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ثم فاز النادي الأزرق بلقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي.

ويلعب بيراميدز يومي 26 و30 أكتوبر الجاري ضد التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراتين في القاهرة.

ولذلك سيلعب بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري في الدوري في موعدها السابق وهو يوم 2 نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يلعب بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا في القاهرة.

ورفض كاف ملعب الفريق الإثيوبي في أديس أبابا، ولذلك قرر نقل مباراته مع بيراميدز هناك إلى القاهرة.

أحمد الشناوي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا يورتشيتش
