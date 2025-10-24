قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة

يأمل أحمد عاطف "قطة" لاعب وسط بيراميدز أن يتولى رقابة عثمان ديمبيلي في نهائي كأس إنتركونتينتال.

وينتظر بيراميدز معرفة بطل الأمريكتين لمواجهته في نصف نهائي البطولة، وفي حال الانتصار سيواجه باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي.

وقال أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز عبر أون سبورت 1: "يورتشيتش سألني ماذا سأفعل إذا واجهنا باريس سان جيرمان، ورددت عليه بألا يقلق وسأتولى رقابة عثمان ديمبيلي".

وأكمل "نريد الفوز في مباراة نصف نهائي إنتركونتينتال وسنقدم كل ما لدينا، وقبل مباراة أهلي جدة كنا نعلم أننا فريق جماعي أفضل من الأسماء الموجودة ضد الفريق السعودي، وتوليت رقابة فرانك كيسي في اللقاء".

وعن تراجع أداء الفريق ضد الزمالك: "في نهائي كأس مصر تعرضت للإصابة في الضامة وشعرت بالإجهاد بعد ملحمة نهائي بطولة إفريقيا، وخضنا نهائي كأس مصر بعد 3 أيام من نهائي القارة".

وقال عن مواجهة الأهلي هذا الموسم: "قبل مباراة الأهلي تعادلنا مع دجلة وخسرنا من مودرن وكنا نعلم أن الخسارة ضد الأهلي ستبعدنا عن المنافسة مبكرا، وتواصلت مع الشيبي قبل اللقاء وأخبرني بأننا سنفوز. وخضنا المباراة بتركيز كامل دون النظر لحالة الأهلي الفنية في اللقاء".

وخسر بيراميدز من الزمالك نهائي الموسم الماضي من كأس مصر بركلات الترجيح، وتفوق على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأشاد بثنائية ماييلي والشيبي قائلا: "لو بيدي سأمنح الثنائي أفضل لاعب داخل القارة وأرى كلاهما الأحق للفوز بالجائزة، الشيبي جودته مرعبة، وهو شخص حماسي خارج الملعب وأيضا داخله. ماييلي لديه سرعة وقوة رهيبة، هو ودودو الجباس ومروان حمدي من أقوى المهاجمين في مصر، دودو أكثر لاعب يتدرب في الفريق وهو الأكبر سنا".

واختار أصعب مباراة خاضها بيراميدز الموسم الماضي قائلا: "إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز".

وأكمل "لاعب من الأهلي والزمالك ينضم لبيراميدز؟ بنشرقي ومحمد شحاتة".

وتابع "لاعب مظلوم إعلاميا في مصر؟ أحمد الشناوي، وفي الفترة الأخيرة هو رقم 1 ويستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وواصل "الجمهور الأصعب خلال مواجهته؟ جمهور الزمالك، هم أشرس في المدرج".

وأتم "مثلي الأعلى في الكرة المصرية؟ عبد الله السعيد".