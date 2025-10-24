التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي ضم حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

حكيم زياش

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وينضم زياش إلى الوداد بعدما انفصل منذ مدة عن الدحيل القطري.

ويستهدف حكيم زياش العودة لصفوف منتخب المغرب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن نور الدين أمرابط هو من أقنع حكيم زياش بالانتقال إلى الوداد.

وستكون تلك التجربة الأولى المحلية لزياش الذي وُلد في هولندا، إذ تدرج في فئات الشباب في هيرنفين قبل الانتقال لتيفينتي ثم أياكس.

وفي 2020 لعب بقميص تشيلسي وتوج مع البلوز بـ 3 ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا.

وانضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.

ويستعد الوداد للقاء أشانتي كوتوكو في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية التي تضم أيضا كل من الزمالك والمصري.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 10 نقاط خلف المغرب الفاسي بفارق نقطة.

حكيم زياش الوداد
