الدوري الأوروبي - روما يسقط أمام بلزن في الأولمبيكو.. ودايش يعيد فورست للانتصارات

سقط روما في فخ الخسارة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

واستفاق نوتنجهام فورست من سلسلة الهزائم الأخيرة وفاز تحت قيادة شون دايش بنتيجة 2-0 على بورتو.

وفي ملعب الأولمبيكو تقدم الضيوف عن طريق كل من برنس أدو وشيخ سواري في الدقيقتين 20 و22.

وفي الشوط الثاني قلص باولو ديبالا الفارق من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الثالث والعشرين، فيما ارتقى بلزن للمركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وحقق فورست الفوز الأول مع شون دايش المدير الفني الجديد بعد 8 مباريات دون فوز تحت قيادة أنجي بوستيكجولو مدرب الفريق السابق.

وفاز فورست بفضل ثنائية مورجان جيبس وايت من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وهدف البرازيلي إيجور جيسوس من علامة الجزاء في الدقيقة 77.

ورفع فورست رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها في المركز الـ 12، فيما تلقى بورتو أول خسارة وظل في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

وتتصدر فرق ميتييلاند الدنماركي وسبورتنج براجا البرتغالي وليون الفرنسي الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من أول 3 جولات.