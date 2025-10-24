الدوري الأوروبي - روما يسقط أمام بلزن في الأولمبيكو.. ودايش يعيد فورست للانتصارات

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

شون دايش - نوتنجهام فورست

سقط روما في فخ الخسارة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.

واستفاق نوتنجهام فورست من سلسلة الهزائم الأخيرة وفاز تحت قيادة شون دايش بنتيجة 2-0 على بورتو.

وفي ملعب الأولمبيكو تقدم الضيوف عن طريق كل من برنس أدو وشيخ سواري في الدقيقتين 20 و22.

أخبار متعلقة:
يورتشيتش: مواجهة صنداونز كانت أفضل لنا من الأهلي.. وهذه حقيقة العروض داخل مصر كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج سكاي: اجتماع سري بين مسؤولي بايرن ووكيل مارك جيهي علي جبر: انفعالات يورشيتش كانت سببا لتتويجنا.. وأتمنى انضمام الشناوي للمنتخب

وفي الشوط الثاني قلص باولو ديبالا الفارق من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الثالث والعشرين، فيما ارتقى بلزن للمركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وحقق فورست الفوز الأول مع شون دايش المدير الفني الجديد بعد 8 مباريات دون فوز تحت قيادة أنجي بوستيكجولو مدرب الفريق السابق.

وفاز فورست بفضل ثنائية مورجان جيبس وايت من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وهدف البرازيلي إيجور جيسوس من علامة الجزاء في الدقيقة 77.

ورفع فورست رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها في المركز الـ 12، فيما تلقى بورتو أول خسارة وظل في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

وتتصدر فرق ميتييلاند الدنماركي وسبورتنج براجا البرتغالي وليون الفرنسي الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من أول 3 جولات.

شون دايش نوتنجهام فورست الدوري الأوروبي
نرشح لكم
إيكيتيكي يختار صلاح ضمن أفضل 3 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سكاي: اجتماع سري بين مسؤولي بايرن ووكيل مارك جيهي مرموش: هدفي الأول في الدوري الإنجليزي ساعدني كثيرا.. واحتاجت عامين للاعتياد على اللعب في أوروبا لأول مرة منذ كأس العالم للأندية.. موسيالا يعود لتدريبات بايرن راؤول: لامين يامال يقدم ما لم يفعله كثيرون رغم صغر سنه.. والكلاسيكو مباراة خاصة جوارديولا يشيد بموهبة شرقي: أحد أبرز اللاعبين الذين رأيتهم في مسيرتي موندو ديبورتيفو: رافينيا يخوض تدريبات برشلونة للمرة الثانية على التوالي قبل الكلاسيكو خوفا من العاصفة.. تقديم موعد مباراة فينورد ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
إيكيتيكي يختار صلاح ضمن أفضل 3 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال 14 دقيقة | الدوري المصري
قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة 17 دقيقة | الدوري المصري
التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد 31 دقيقة | الوطن العربي
الدوري الأوروبي - روما يسقط أمام بلزن في الأولمبيكو.. ودايش يعيد فورست للانتصارات 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورتشيتش: مواجهة صنداونز كانت أفضل لنا من الأهلي.. وهذه حقيقة العروض داخل مصر ساعة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج ساعة | أمريكا
سكاي: اجتماع سري بين مسؤولي بايرن ووكيل مارك جيهي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515814/الدوري-الأوروبي-روما-يسقط-أمام-بلزن-في-الأولمبيكو-ودايش-يعيد-فورست-للانتصارات