يورتشيتش: مواجهة صنداونز كانت أفضل لنا من الأهلي.. وهذه حقيقة العروض داخل مصر

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش - بيراميدز

كشف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن انطباعاته بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مع الفريق، وهي البطولات القارية الأولى في تاريخ النادي.

وقال يورتشيتش في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "منافسة الأهلي والزمالك صعبة للغاية بالنظر لكم الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريقين".

وأضاف "لا أملك الكثير من الوقت لمتابعة منصات التواصل الاجتماعي بالنظر لعملي مع النادي، ولا أحب ذلك".

وأكمل "لا أنظر سوى لفريقي، لم أكن مهتما بمزاحمة فريق بعينه أو أخذ مكان فريق".

وبسؤاله عن ماذا لو كان الأهلي هو من احتفل بالدوري وهو يعلم أن بيراميدز فاز به قال: "لا أريد الدخول في هذه السيناريوهات، المهم أن نركز على ما يتعلق بكرة القدم، فقد كان الموسم رائعا وحققنا الكثير من الإنجازات، كل هذه الأمور الأخرى لا تهم".

وكشف "فرحة التتويج بدوري أبطال إفريقيا كانت حاضرة في مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك، والأبيض استحق الفوز بالبطولة. كل اللاعبين قدموا ما لديهم ومجمل الموسم رائع".

أما عن ظهور أعلام الأهلي والزمالك والإسماعيلي لدعم بيراميدز في نهائي إفريقيا، قال المدرب الكرواتي: "فاجأني هذا. أشكر كل من حضر النهائي لأن هذا كان الداعم الأساسي لنا ولكل لاعبينا. شعرنا في تلك اللحظة أننا نمثل مصر ونلعب نيابة عنها باسم بيراميدز".

وأوضح "مواجهة صنداونز في نهائي أبطال إفريقيا كانت أفضل لنا من مواجهة الأهلي. الأهلي فريق كبير وأحترمه كثيرا".

وتابع "لم أتحدث مع أي نادٍ مصري خلال عملي هنا في بيراميدز، والخطوة المقبلة يجب أن تكون تحديا جديدا خارج مصر بطبيعة مختلفة وثقافة مختلفة".

وكشف "بعض الوكلاء تحدثوا معي قبل بضعة سنوات عن إمكانية العمل في الزمالك. في كرواتيا ليس لدينا المعلومات الكافية عن الأندية المصرية، ولكن علمت المزيد عندما بدأت العمل في السعودية والإمارات، وأثناء تدريبي لمنتخب السعودية تحدث معي البعض عن إمكانية تدريب الأهلي".

أما عن الهجوم الذي يتعرض له محمد صلاح نجم ليفربول حاليا قال: "صلاح من أفضل اللاعبين في العالم. في كرة القدم اللاعب يجب أن يتخذ القرارات في لحظات خاطفة وهذا ما جعله من الأفضل. هناك بعض الانطباعات التي تنتج بعد المباريات ولكن بعد 5 دقائق تنتهي الأمور ويعود كل شيء لطبيعته. صلاح سيستعيد مكانته بكل تأكيد".

وجاءت اختيارات الكرواتي للأفضل في إفريقيا قبل حفل كاف المنتظر كالتالي:

أفضل لاعب في إفريقيا: فيستون ماييلي

أفضل لاعب داخل القارة: إبراهيم عادل ومحمد الشيبي

أفضل حارس مرمى: أحمد الشناوي

أفضل نادي: بيراميدز

أفضل لاعب شاب: عثمان معما لاعب المغرب

أفضل منتخب: مصر

أفضل مدرب: حسام حسن

