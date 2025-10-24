كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 00:11

كتب : إسلام أحمد

سانتياجو سوسا - راسينج كلوب

شهدت مباراة فلامنجو البرازيلي ضد راسينج كلوب الأرجنتيني إصابتين قويتين في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب ماراكانا معقل فلامنجو بفوز بطل البرازيل بهدف دون رد.

وتعرض بيدرو مهاجم فلامنجو وفقا لتقرير شبكة ESPN الأرجنتينية لكسر في ساعد يده الأيمن وسيجري جراحة.

ولم يتحدد موعد عودة المهاجم البرازيلي، لكن فرص تواجده في لقاء الإياب الأسبوع المقبل أصبحت ضئيلة.

وفي نفس اللقاء تعرض سانتياجو سوسا قاد راسينج كلوب لإصابة قوية في الوجه وكسر في الفك بعد تعرضه لضربة بالمرفق من زميله ماركوس روخو في الدقائق الأخيرة.

وسجل خورخي كاراسكال هدف فوز فلامنجو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وسيلتقي الفريقان إيابا في فجر الخميس المقبل لحسم هوية الفريق المتأهل للمباراة النهائية.

