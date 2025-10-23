سكاي: اجتماع سري بين مسؤولي بايرن ووكيل مارك جيهي

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

مارك جيهي - كريستال بالاس

كشفت سكاي سبورت ألمانيا عن اجتماع سري عُقد بين مسؤولي بايرن ميونيخ، ووكيل أعمال الإنجليزي مارك جيهي مدافع كريستال بالاس.

وأشارت سكاي إلى أن مارك جيهي لن يمدد تعاقده مع كريستال بالاس المنتظر أن ينتهي في عام 2026، وبالتالي يحق له الانتقال مجانا لأي نادي آخر.

وأوضحت سكاي في تقرير لها أن بايرن ميونيخ دخل ضمن الأندية الراغبة في ضم المدافع الإنجليزي صاحب الـ25 عاما.

وربطت الشبكة ضم جيهي برحيل دايوت أوباميكانو مدافع الفريق التي ربطت تقارير انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن مع صيف 2026 ويحق له الانتقال مجانا لتجربة جديدة.

وألمحت سكاي إلى إعجاب ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، بماك جيهي لدعم صفوف الفريق.

وكان جيهي على وشك الانتقال إلى ليفربول في صيف 2025 قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

سكاي أوضحت أن مارك جيهي هو أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى بايرن بجانب نيكو شلوتربيك لاعب دورتموند، الذي يسعى الفريق الأصفر والأسود في تجديد تعاقده.

وترغب أندية ليفربول، وريال مدريد، في ضم مارك جيهي إلى جانب بايرن ميونيخ.

ونضم جيهي إلى كريستال بالاس قادمًا من تشيلسي في صيف 2021 مقابل حوالي 23.3 مليون يورو.

وشارك في 140 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

أما مع منتخب إنجلترا فقد شارك جيهي في 26 مباراة، مسجلًا هدفًا واحدًا.

مارك جيهي كريستال بالاس بايرن ميونيخ
