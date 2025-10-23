علي جبر: انفعالات يورشيتش كانت سببا لتتويجنا.. وأتمنى انضمام الشناوي للمنتخب

يرى علي جبر مدافع بيراميدز، أن انفعالات كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني للفريق،كانت السبب وراء تتويجه بالبطولات.

وقال جبر في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "تعودنا على انفعالات يورشيتش على خط الملعب سواء في المران أو المباريات، وكنا في احتياج لها لأنها ساعدتنا على التتويج بالبطولات".

وعن منافسة بيراميدز على التتويج ببطولة الدوري، رد "دوري الموسم الماضي من حق بيراميدز".

واحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي 2024 - 2025 برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي بطل المسابقة.

وتحدث مدافع المنتخب المصري السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني الحالي: "أحترم اختيارات حسام حسن وأتمنى له التوفيق، وهو أدرى بالاختيارات الفنية".

واختار زميله في الفريق للانضمام للمنتخب الفترة المقبلة "أتمنى انضمام أحمد الشناوي للمنتخب الأول".

ولعب أحمد الشناوي 21 مباراة دولية مع المنتخب الأول خلال مسيرته.

كما لعب علي جبر 40 مباراة دولية سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان مدافع بيراميدز الحالي أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب المصري خلال بطولة الأمم الإفريقية 2017 في الجابون، وكأس العالم روسيا 2018.

وأتم علي جبر حديثه عن مستقبله مع بيراميدز "لم نتوصل لاتفاق بعد، ولكن أتمنى الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل".

وتوج بيراميدز ببطولات دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي، وكأس القارات الثلاث بعد الفوز على حساب أهلي جدة السعودي 3-1.