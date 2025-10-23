كرة يد - بمشاركة مصر.. إتاحة بث مباريات بطولة العالم للناشئين مجانا

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إتاحة بث مباريات بطولة العالم للناشئين لليد في المغرب مجانا للدول الراغبة في نقلها عبر قنواتها الفضائية.

وكشف الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي يفيد بإتاحة شارة البث مجانا.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد للناشئين في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

ويقع منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم: المغرب، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي المنتخب المصري لناشئي اليد أمام البرازيل في المباراة الأولى يوم الجمعة 24 أكتوبر الساعة 8:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأمريكي في المباراة الثانية يوم الأحد 26 أكتوبر الساعة 8 مساءً، قبل ختام المواجهات أمام المغرب أصحاب الأرض يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الساعة 10:15 مساءً.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في بطولة العالم:

حراسة المرمى: عبد الملك محمود - محمد رامي - حمزة أحمد

جناح أيسر: ياسين أحمد - معاذ السيد

ظهير أيسر: مؤمن النقيب - يحيى هشام - محمود رامي

ظهير أيمن: يوسف عمرو - محمد وليد - سيف الله عمر

جناح أيمن: ياسين خالد - حمزة سامي

لاعب دائرة: منصور عمر عامر - عبد الرحمن بكر - ياسين تامر

صانع ألعاب: زين عبد الوراث - مازن عبد الغني