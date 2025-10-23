قائمة الزمالك - عودة الدباغ والسعيد ضد ديكيداها.. وغياب 6 لاعبين

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في السادسة مساء غدا الجمعة على استاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وشهدت القائمة عودة عدي الدباغ وعبد الله السعيد مجددا بعد تعافيهما من الإصابة.

فيما يغيب كل من صلاح مصدق ومحمود جهاد وآدم كايد ونبيل عماد وناصر منسي ومحمد شحاتة بسبب عدم تعافيهم بشكل كامل من الإصابات.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وانتصر الزمالك ذهابا بنتيجة 6-0 ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

ويحمل الزمالك لقب المسابقة مرتين في 2019 و2024 وكلاهما تحقق على حساب نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الموسم الماضي.