كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية

خسر منتخب مصر للكرة النسائية أمام نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت على ستاد هيئة قناة السويس في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أكرا الرياضي، في العاصمة الغانية.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - مصر تنافس على لقبين في فئة السيدات لعام 2025 كرة يد – منتخب مصر للسيدات يتوج ببطولة إفريقيا للشابات كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات

سجل ثلاثية منتخب غانا دوريس بوادوا في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماري أمبونساه الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن تسجل جريس أسانتوا الهدف الثالث للبلاك ستارز في الوقت بدل الضائع.

ونالت حبيبة عصام البطاقة الحمراء في الدقيقة 65 بعد حصولها على البطاقة الصفراء الثانية.

وبالتالي تغيب حبيبة عن مواجهة الإياب أمام منتخب غانا.

وتأهلت سيدات مصر إلى تلك المرحلة بعد عبور رواندا في المرحلة الأولى بالفوز ذهابا 1-0، والتعادل إيابا 2-2.

منتخب مصر للكرة النسائية
نرشح لكم
كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور كرة يد – سيدات الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا أمام بترو أتلتيكو كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد البداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - روما يسقط أمام بلزن في الأولمبيكو.. ودايش يعيد فورست للانتصارات 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورتشيتش: مواجهة صنداونز كانت أفضل لنا من الأهلي.. وهذه حقيقة العروض داخل مصر 30 دقيقة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس - كسرين في نصف النهائي بين فلامنجو وراسينج 31 دقيقة | أمريكا
سكاي: اجتماع سري بين مسؤولي بايرن ووكيل مارك جيهي 50 دقيقة | ميركاتو
علي جبر: انفعالات يورشيتش كانت سببا لتتويجنا.. وأتمنى انضمام الشناوي للمنتخب ساعة | الدوري المصري
كرة يد - بمشاركة مصر.. إتاحة بث مباريات بطولة العالم للناشئين مجانا 2 ساعة | كرة يد
قائمة الزمالك - عودة الدباغ والسعيد ضد ديكيداها.. وغياب 6 لاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515807/كرة-نسائية-منتخب-مصر-يخسر-أمام-غانا-بثلاثية-في-تصفيات-أمم-إفريقيا