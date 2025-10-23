كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

خسر منتخب مصر للكرة النسائية أمام نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت على ستاد هيئة قناة السويس في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أكرا الرياضي، في العاصمة الغانية.

سجل ثلاثية منتخب غانا دوريس بوادوا في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماري أمبونساه الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن تسجل جريس أسانتوا الهدف الثالث للبلاك ستارز في الوقت بدل الضائع.

ونالت حبيبة عصام البطاقة الحمراء في الدقيقة 65 بعد حصولها على البطاقة الصفراء الثانية.

وبالتالي تغيب حبيبة عن مواجهة الإياب أمام منتخب غانا.

وتأهلت سيدات مصر إلى تلك المرحلة بعد عبور رواندا في المرحلة الأولى بالفوز ذهابا 1-0، والتعادل إيابا 2-2.

video:1