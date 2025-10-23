حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن طلب تأجيل مباراتين لبيراميدز في الدوري من أجل السماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخب الثاني.

وقال طولان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: ""الجلسة مع مسؤولو بيراميدز إيجابية للغاية وكانت مقابلة رائعة مع هاني سعيد ويورتشيتش وكل المسؤولين في النادي".

وأضاف "بيراميدز يقدر مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب كثيرا، وهناك اتفاق مبدئي بأن يكون هناك تعاون بانضمام اللاعبين في كأس العرب".

وأوضح "الأمر يتوقف الآن على قرار رابطة الأندية فيما يخص مباراتي بيراميدز أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في بداية ديسمبر".

وواصل "إقامة المباراتين في هذا الموعد ستحول دون انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب ولذلك طلبنا تأجيلهما".

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع الفريق الفائز بلقب دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مواعيد كأس العرب أيضا.

وسبق أن انضم كل من أحمد الشناوي وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وكريم حافظ لقائمة منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.