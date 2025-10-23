حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 20:58

كتب : محمد جمال

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن طلب تأجيل مباراتين لبيراميدز في الدوري من أجل السماح للاعبين بالانضمام إلى المنتخب الثاني.

وقال طولان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: ""الجلسة مع مسؤولو بيراميدز إيجابية للغاية وكانت مقابلة رائعة مع هاني سعيد ويورتشيتش وكل المسؤولين في النادي".

وأضاف "بيراميدز يقدر مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب كثيرا، وهناك اتفاق مبدئي بأن يكون هناك تعاون بانضمام اللاعبين في كأس العرب".

أخبار متعلقة:
أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب حسام وإبراهيم حسن وأبو ريدة يدعمون منتخب مصر للناشئين قبل كأس العالم

وأوضح "الأمر يتوقف الآن على قرار رابطة الأندية فيما يخص مباراتي بيراميدز أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في بداية ديسمبر".

وواصل "إقامة المباراتين في هذا الموعد ستحول دون انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب ولذلك طلبنا تأجيلهما".

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع الفريق الفائز بلقب دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مواعيد كأس العرب أيضا.

وسبق أن انضم كل من أحمد الشناوي وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وكريم حافظ لقائمة منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

حلمي طولان بيراميدز منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
علي جبر: انفعالات يورشيتش كانت سببا لتتويجنا.. وأتمنى انضمام الشناوي للمنتخب قائمة الزمالك - عودة الدباغ والسعيد ضد ديكيداها.. وغياب 6 لاعبين كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته الـ 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يخسر لأول مرة هذا الموسم.. والقناة يطارده
أخر الأخبار
علي جبر: انفعالات يورشيتش كانت سببا لتتويجنا.. وأتمنى انضمام الشناوي للمنتخب 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بمشاركة مصر.. إتاحة بث مباريات بطولة العالم للناشئين مجانا ساعة | كرة يد
قائمة الزمالك - عودة الدباغ والسعيد ضد ديكيداها.. وغياب 6 لاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
كرة نسائية - منتخب مصر يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا 2 ساعة | رياضة نسائية
مرموش: هدفي الأول في الدوري الإنجليزي ساعدني كثيرا.. واحتاجت عامين للاعتياد على اللعب في أوروبا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب 2 ساعة | الكرة المصرية
"لقد منحتني كرة القدم كل شيء".. حارس مانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515805/حلمي-طولان-لـ-في-الجول-طلبنا-تأجيل-مباراتين-لبيراميدز-لهذا-السبب