سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم

هاجم بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد أداء محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال سكولز عبر بودكاست Stick To Fotball: "كنت أظن دائمًا، حتى عندما كان يسجل، أن أداءه يبدو قبيحًا أحيانًا".

وأضاف "الكرة ترتد من قدميه، ويفعل بعض الأشياء الغريبة التي لا تراها من مهاجم في هذا المستوى."

وأكمل "إذا توقف عن التسجيل، يجب أن يتم استبعاده من التشكيل في مرحلة ما".

وأردف "إنه أسوأ أفضل لاعب في العالم."

وحذف محمد صلاح قائد منتخب مصر صورته الشخصية بقميص ليفربول من على حسابه بموقع "إكس".

وربط المتابعون حول العالم بتصرف صلاح عقب مواجهة ليفربول أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا مباشرة، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وشارك صلاح في آخر ربع ساعة من المباراة كبديل بعد حسم المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأنهى ليفربول سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد حذف صورته الشخصية على موقع إكس عبر المباراة مباشرة مع أبنائه بدلا من صورته بقميص ليفربول.

كما حذف قائد منتخب مصر تعريف "لاعب في نادي ليفربول" أيضا من على موقع إكس.

وكان جيمي كاراجر أسطورة ليفربول قد صرح بأن محمد صلاح لم يعد يستحق مكانا مضمونا في التشكيل الأساسي للفريق، بعد تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة.

صلاح فشل في التسجيل من اللعب المفتوح خلال آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، وهي أطول فترة له منذ انضمامه إلى ليفربول، كما أهدر فرصتين كبيرتين في الخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم الأحد.

صلاح البالغ 33 عاما جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي لعامين إضافيين.

وخاض محمد صلاح 12 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وساهم في ستة أهداف بتسجيل 3 وصناعة مثلهم.

