أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 20:27

كتب : محمد سمير

حلمي طولان - أحمد حسن - يورتشتيش - هاني سعيد

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب تفاصيل الجلسة التي عُقدت مع مسؤولي بيراميدز في ظل تعارض مباريات الفريق مع مشاركة منتخب مصر الثاني في كأس العرب 2025.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني جلسة مع مسؤولي بيراميدز للتنسيق حول بطولتي كأس العرب وإنتركونتننتال.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب لـ FilGoal.com: "عقدنا جلسة مع بيراميدز للتنسيق مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، يورتشيتش أخبرنا بوجود ضغوط على فريقه بسبب خوض مباراتين في الدوري خلال كأس العرب وفقا للجدول المعلن وتسائل هل سيتم تأجيلهما؟، كما أبلغنا بأنه لن يمانع تمثيل لاعبي فريقه للمنتخب لأنها بطولة قوية".

وأضاف "تناقشنا أيضا حول ضم لاعبي بيراميدز وعودتهم للفريق قبل يوم 13 ديسمبر للمشاركة في كأس إنتركونتينتال خاصة أنها في قطر أيضا، ووجدنا تعاونا من يورتشيتش لمحاولة إيجاد حلول تناسب الطرفين".

وأكمل "أتوجه بالشكر ليورتشيتش بعد أن وجدت تعاون من مدرب أجنبي ورغم ذلك يحاول المساعدة لإظهار منتخب مصر بصورة جيدة".

وأتم "نعمل في الفترة المقبلة على حل مشكلة تعارض المباريات، خاصة أن كاف وفيفا لديهم مواعيد مباريات تتعارض مع مشاركة منتخب مصر في كأس العرب ونضع جميع السيناريوهات المحتملة".

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب على زيارة المسئولين بنادي بيراميدز من أجل التنسيق قبل البطولة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل بالدوحة.

ضم الوفد الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب، وأيمن حافظ المدير الإداري.

جاء اللقاء وديا في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي، وكرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز.

وسيخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع الفريق الفائز بلقب دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مواعيد كأس العرب أيضا.

وسبق أن انضم كل من أحمد الشناوي وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وكريم حافظ لقائمة منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

أحمد حسن بيراميدز يورتشيتش كأس العرب الدوري المصري
