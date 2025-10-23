انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته

ألقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب لفترة ثالثة كلمة في ندوة أمام أعضاء النادي.

وقال الخطيب في ندوة لأعضاء النادي: "رؤيتنا منذ 8 سنوات كانت للعمل بشكل يحافظ على تاريخ ومبادئ النادي. لا يمكن أن يدخل الأهلي شخص لا يعرف مبادئه وتاريخه ولا كيفية الحفاظ عليهما".

وأضاف "دورنا هو الحفاظ على إدارة النادي بشكل منغلق على أبنائه الذي يعرفون قيمته التاريخية ويقدرون قيمة النادي وثوابته".

وعن البرنامج الانتخابي قال: "لدينا 11 موضوعا ضمن البرنامج الذي سيتم استكماله في أقرب وقت بالعرض على مجلس الإدارة للدراسة والتنفيذ".

وأكمل "هناك إجراءات لتغيير ملاعب كرة السلة وكرة الطائرة وتجديد أرضية ملاعب الكرة بفرع مدينة نصر".

وواصل "الاهلي ملك لأعضائه وجماهيره، ووجودنا لخدمتهم، ونحن عائلة واحدة، ومن لا يملك القدرة على خدمة الناس لا يترشح لأننا في عمل تطوعي".

وأكمل "الأهلي يمتلك مقرًا وثلاثة فروع، وكل منها نادٍ متكامل يضم هيكلًا إداريًا يقدم خدماته للأعضاء، ولدينا خطة واضحة لاستكمال أعمال التطوير والإنشاء في الفروع كافة".

وتابع "كنت حريصًا على التواجد داخل النادي بصفة دائمة، رغم ظروفي الصحية، حيث نصحني الأطباء أكثر من مرة بالراحة التامة، لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب التزامات العمل داخل النادي، إلى جانب الظروف الصعبة التي مرت بها الإدارة عقب مرض الراحل العامري فاروق رحمه الله".

وكشف "قبل أحد اجتماعات مجلس الإدارة خضعت لفحوصات طبية، وبعدها أكد الطبيب ضرورة التوقف والابتعاد عن الضغوط. بالفعل قررت الاعتذار عن الاستمرار، لكن ما شاهدته من دعم كبير في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بتعديل اللائحة، ومطالبات الأعضاء والجماهير باستكمال المهمة، جعلني أقرر الترشح من جديد لاستكمال المسيرة".

وواصل "اخترت القائمة الانتخابية بعناية شديدة لمراعاة ظروفي الصحية بحيث يتم توزيع الملفات والأدوار على جميع الأعضاء وضمان استمرار منظومة العمل باحترافية وكفاءة".

وأضاف "كل مجالس الأهلي السابقة كان لها بصمات مميزة، لكن من 2017 حتى 2025 شهد النادي طفرة حقيقية على كافة المستويات، وأخص بالذكر الراحل العامري فاروق الذي قدم جهودًا عظيمة طوال السنوات الماضية".

واختتم "حققنا طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت والموارد المالية، وبدأنا العمل في فرع التجمع رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، واليوم تجاوزت قيمة العضويات مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأهلي وقيمة أعضائه".

وتجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.