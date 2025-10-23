من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 19:01

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي تجديد تعاقد ليونيل ميسي حتى 2028.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وظهر النجم الأرجنتيني في ملعب "فريديم بارك" معقل إنتر ميامي الجديد والذي من المنتظر افتتاحه في 2026 وهو يوقع على عقود التجديد.

وسعى إنتر ميامي للحفاظ على نجمه لأطول فترة ممكنة ليكون حاضرا على افتتاح الملعب الجديد.

واستغل إنتر ميامي الأمر وأعلن عن طرح تذاكر المباريات التي ستقام على ملعبه "فريديم بارك" بأسعار تبدأ من 40 دولار.

وقاد ميسي إنتر ميامي الموسم الحالي للتأهل للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

ومنذ انضمامه حقق الفريق لقبي كأس الدوريات ودرع المشجعين وبات ضيفا على البطولات القارية والعالمية.

وسيخوض ميسي منافسات المرحلة النهائية بمواجهة ناشفيل في دور الـ 16.

وساهم ميسي في الموسم الحالي من الدوري الأمريكي بتسجيل 29 هدفا وصناعة 19 أخرين.

وخاض ميسي بقميص إنتر ميامي عقب انتقاله في 2023 حتى الآن 82 مباراة سجل 71 هدفا وصنع 37.

ويأتي تجديد ميسي لتعاقده بعد اعتزال كل من جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس بنهاية الموسم الجاري.

