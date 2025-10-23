الـ 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين

أعلن نادي بلدية المحلة إقالة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام مسار.

وخسر البلدية على ملعبه أمام مسار بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

ويقبع بلدية المحلة في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويعد عبد الرؤوف هو المدرب رقم 11 الذي يتم الإطاحة به من مدربي دوري المحترفين.

1 - استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

حسام عبد العال رحل بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان

2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

أيمن المزين رحل بعد ثلاث مباريات تعادل مع الترسانة وخسر من راية والمنصورة

3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي وخسر من ديروط

4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

رحل الدكتور بعد الجولة الخامسة ،تعادل مع السكة الحديد والقناة وخسر من مسار والمالية وفاز على الداخلية

5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

رحل مشهور بعد الجولة الخامسة حقق التعادل مع القناة ومالية كفر الزيات وأسوان وبروكسي وخسر من الداخلية

6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوز وتعادلين وثلاث هزائم

7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان

مجاهد قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصار و4 تعادلات وهزيمتين

8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات وتعيين وليد البشكار مؤقتا

المزين قاد الفريق في 4 جولات خسر من لافيينا بهدفين دون رد وأنتصر على الترسانة برباعية نظيفة وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق وخسر من المنصورة بهدفين دون رد

9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي، قاد الفريق في 8مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل وحيد و4 هزائم

10- وليد البشكار قاد مالية كفر الزيات مؤقتا لمدة مباراة أمام بترول أسيوط انتهت بالهزيمة بهدفين دون رد ثم تعيين أمير عزمي مجاهد

11- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة، قاد الفريق في 9 مباريات حقق 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم