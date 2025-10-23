انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية

شدد حازم هلال المرشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب أنه من "الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية".

وتُجرى انتخابات الأهلي يوم الجمعة المقبل 31 أكتوبر.

وقال حازم هلال عبر المركز الإعلامي لـ الأهلي: "عندما اتصل بي محمود الخطيب وطلب مني الانضمام إلى قائمته في انتخابات الأهلي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، شعرت أن هذا شرف كبير جدا. شرف أن أخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره، وشرف أكبر أن أكون جزءًا من قائمة يقودها الخطيب، ومع كوكبة من الشخصيات المميزة".

وأضاف "حلم إنشاء استاد النادي الأهلي يعد مشروعًا تاريخيًا ممتدًا عبر الأجيال، ومجالس الإدارات المتعاقبة. الفكرة انطلقت من جديد عام 2017، عقب فوز الخطيب في الانتخابات حيث كلفنا ببدء العمل على إنشاء استاد يليق باسم الأهلي وجماهيره، على أن يتم إنجازه في أسرع وقت ودون أن يتحمل النادي أي أعباء مالية".

وأكمل "درسنا كل الاحتمالات وأجرينا دراسة جدوى شاملة لمشروع الاستاد، وتفاوضنا مع عدد من الجهات إلى أن تم التوصل إلى اتفاق مع شركة القلعة الحمراء، برئاسة محمد كامل، ومجلس إدارة الشركة الذي يضم نخبة من أبرز العقول المصرية. المشروع لا يقتصر على الاستاد فقط، بل يشمل مدينة رياضية متكاملة تضم جامعة ومستشفى ومتحفًا ومدرسة، والعمل يسير يوميًا في الموقع".

وتابع "شركة الأهلي للمنشآت تتابع باستمرار الجوانب المالية والقانونية الخاصة بمشروع الاستاد مع شركة القلعة الحمراء، ووفقًا للخطة الموضوعة سيتم الانتهاء من الاستاد خلال 200 أسبوع، ليحضر الجمهور أول مباراة عليه بإذن الله".

وأردف "شركة الأهلي للمنشآت تعمل على تنفيذ فكر الأهلي في التطوير العقاري، والاستفادة من أعضاء الشركة وهم خبراء في هذا المجال. هناك أفكارًا استثمارية جديدة من بينها التوسع في إنشاء فروع للأهلي خارج القاهرة، دون أن يتحمل النادي أعباء مالية، وفقًا لتوجيهات الخطيب".

وواصل "نأمل أن نكون عند حسن ظن الخطيب، وثقة الجمعية العمومية وجماهير الأهلي. ما تحقق خلال السنوات الثماني الماضية غير مسبوق من حيث الأرقام والإنجازات. الأهلي خلال السنوات الأخيرة تضاعفت المساحات المستخدمة لخدمة الأعضاء ثلاث مرات، منذ 8 سنوات كانت مساحة الاستخدام في الأهلي لا تتجاوز 88 فدانًا، بينما وصلنا اليوم إلى 249 فدانًا. هذا التوسع انعكس على جودة الخدمات والنشاط الرياضي وقيمة عضوية النادي وزيادة موارده".

واستدرك "ما تحقق في ألعاب الصالات خلال الفترة الماضية، سيمفونية رائعة يعزفها جميع أبناء الأهلي في كل الألعاب، عندما يشارك ثلاثة فرق من الأهلي في بطولات عالم في عام واحد، فهذا أمر لم يحدث ليس في تاريخ النادي فقط، لكن في تاريخ أي نادٍ في العالم".

وأتم "من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات الأهلي انتهت بالتزكية، يجب اكتمال اجتماع الجمعية العمومية ومنح أصواتها لجميع المقاعد بما فيها المقاعد التي لم يترشح لها سوى مرشح واحد. عدم الحضور قد يؤدي لتدخل الجهة الإدارية وتعيين لجنة لإدارة النادي، وهذا لا يليق بالأهلي. الرهان دائمًا على عضو الجمعية العمومية، الذي يثبت انتماءه للنادي، وسيظل يفي بواجبه من خلال حضوره انتخابات الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري".