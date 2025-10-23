خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

وتبدأ الجولة يوم السبت 25 أكتوبر وتنتهي الخميس 30 أكتوبر الجاري.

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

السبت 25 أكتوبر

استاد الكلية الحربية: حرس الحدود × غزل المحلة: 5 مساءً

استاد السلام: مودرن سبورت × المقاولون العرب: 8 مساءً

الأحد 26 أكتوبر

استاد هيئة قناة السويس: كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا: 5 مساءً

استاد برج العرب: فاركو × الإسماعيلي: 8 مساءً

استاد جهاز الرياضة: طلائع الجيش × زد: 8 مساءً

الإثنين 27 أكتوبر

استاد برج العرب: سموحة × الجونة: 5 مساءً

استاد الإسكندرية: الاتحاد السكندري × وادي دجلة: 8 مساءً

الأربعاء 29 أكتوبر

استاد الكلية الحربية: بتروجت × الأهلي: 8 مساءً

الخميس 30 أكتوبر

استاد القاهرة: البنك الأهلي × الزمالك: 8 مساءً

احجز التذاكر من هنا

تذاكر الدوري المصري خدمة في الجول الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية "استبعاده من مباريات الفريق".. الاتحاد السكندري يتقدم بشكوى رسمية ضد الشهدي ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز الدوري المصري - نتائج الجولة الـ 11 ومواعيد الـ 12 في غياب بيراميدز والمصري رامي صبري يعلن اعتزاله.. ويخلف جون إدوارد في فاركو الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنتقدم بشكوى رسمية ضد الشهدي بسبب قراراته أمام الأهلي
أخر الأخبار
مرموش: هدفي الأول في الدوري الإنجليزي ساعدني كثيرا.. واحتاجت عامين للاعتياد على اللعب في أوروبا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حلمي طولان لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتين لبيراميدز لهذا السبب 21 دقيقة | الكرة المصرية
"لقد منحتني كرة القدم كل شيء".. حارس مانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم 36 دقيقة | المحترفون
أحمد حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة منتخب مصر الثاني مع مسؤولي بيراميدز 53 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته ساعة | الدوري المصري
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 2 ساعة | رياضات أخرى
من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515793/خدمة-في-الجول-طرح-تذاكر-الجولة-12-من-الدوري-المصري