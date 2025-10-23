خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري

حجز مباريات الأسبوع الثاني عشر متاح الآن في #دوري_النيل 🏟️⚽️

احجز و استلم تذكرتك و تذكرتي Fan ID دلوقتي من

🎟️ https://t.co/aObWJ518XG

📍 https://t.co/HeReTRluP5

15355📞 pic.twitter.com/98uS2uhNWT