خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري
الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 17:58
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.
وتبدأ الجولة يوم السبت 25 أكتوبر وتنتهي الخميس 30 أكتوبر الجاري.
حجز مباريات الأسبوع الثاني عشر متاح الآن في #دوري_النيل 🏟️⚽️
احجز و استلم تذكرتك و تذكرتي Fan ID دلوقتي من
15355📞 pic.twitter.com/98uS2uhNWT— Tazkarti (@Tazkarti) October 23, 2025
وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع
السبت 25 أكتوبر
استاد الكلية الحربية: حرس الحدود × غزل المحلة: 5 مساءً
استاد السلام: مودرن سبورت × المقاولون العرب: 8 مساءً
الأحد 26 أكتوبر
استاد هيئة قناة السويس: كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا: 5 مساءً
استاد برج العرب: فاركو × الإسماعيلي: 8 مساءً
استاد جهاز الرياضة: طلائع الجيش × زد: 8 مساءً
الإثنين 27 أكتوبر
استاد برج العرب: سموحة × الجونة: 5 مساءً
استاد الإسكندرية: الاتحاد السكندري × وادي دجلة: 8 مساءً
الأربعاء 29 أكتوبر
استاد الكلية الحربية: بتروجت × الأهلي: 8 مساءً
الخميس 30 أكتوبر
استاد القاهرة: البنك الأهلي × الزمالك: 8 مساءً