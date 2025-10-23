لأول مرة منذ كأس العالم للأندية.. موسيالا يعود لتدريبات بايرن

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

عاد جمال موسيالا لتدربيات بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

جمال موسيالا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وخضع موسيالا لعملية جراحية في يوليو الماضي بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية.

ونشر بايرن ميونيخ عبر حسابه مقطع فيديو ظهر خلاله جمال موسيالا في مقر تدريبات بايرن لأول مرة منذ تعرضه للإصابة.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية بعد تدخله مع جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وودع بايرن ميونيخ منافسات كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

موسيالا كان متوقع عودته للمشاركة في مباريات بايرن ميونيخ في شهر ديسمبر المقبل، لكن يبدو أنه سيعود في وقت أسرع من ذلك.

صاحب الـ 22 عاما لعب 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية وسجل 3 أهداف خلال البطولة.

جمال موسيالا بايرن ميونيخ
