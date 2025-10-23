لأول مرة منذ كأس العالم للأندية.. موسيالا يعود لتدريبات بايرن

عاد جمال موسيالا لتدربيات بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

وخضع موسيالا لعملية جراحية في يوليو الماضي بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية.

ونشر بايرن ميونيخ عبر حسابه مقطع فيديو ظهر خلاله جمال موسيالا في مقر تدريبات بايرن لأول مرة منذ تعرضه للإصابة.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية بعد تدخله مع جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚! 🤩@JamalMusiala war heute erstmals wieder draußen auf dem Platz! 🙌 pic.twitter.com/Cm11YGwdRS — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

وودع بايرن ميونيخ منافسات كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

موسيالا كان متوقع عودته للمشاركة في مباريات بايرن ميونيخ في شهر ديسمبر المقبل، لكن يبدو أنه سيعود في وقت أسرع من ذلك.

صاحب الـ 22 عاما لعب 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية وسجل 3 أهداف خلال البطولة.