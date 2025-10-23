تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي

تأكد غياب سالم الدوسري، قائد الهلال عن مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة يوم الجمعة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية

ويصطدم الهلال باتحاد جدة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي، على ملعب الإنماء في جدة.

وأوضح التقرير أن الدوسري لم تكتمل جاهزيته بسبب إصابته في الحوض، إذ لم تحدد حتى الآن موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وشارك سالم في مواجهة الأخضر والعراق ضمن ملحق آسيا، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، 14 أكتوبر الجاري، وغاب بعدها عن مواجهتي الاتفاق في الدوري، والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوج قائد المنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2025 الخميس الماضي، في حفل الاتحاد الآسيوي، بعد منافسه مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم.

إلى ذلك يجري لاعبو الهلال تدريبهم الأخير الخميس، قبل المغادرة إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الجمعة، على أن يحدد الإيطالي سيموني إنزاجي في التدريبات العناصر الأجنبية التي سيعتمد عليها.

ويحتل الهلال المرتبة الرابعة في الدوري برصيد 11 نقطة.