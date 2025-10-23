تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 16:28

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - سالزبورج

تأكد غياب سالم الدوسري، قائد الهلال عن مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة يوم الجمعة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية

ويصطدم الهلال باتحاد جدة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي، على ملعب الإنماء في جدة.

وأوضح التقرير أن الدوسري لم تكتمل جاهزيته بسبب إصابته في الحوض، إذ لم تحدد حتى الآن موعد عودته للتدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة:
رئيس الوداد: زياش اقتنع بمشروعنا رغم تلقيه العديد من العروض "استبعاده من مباريات الفريق".. الاتحاد السكندري يتقدم بشكوى رسمية ضد الشهدي البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان هداف الجزائر: نسعى لتحقيق لقب أمم إفريقيا ولكن

وشارك سالم في مواجهة الأخضر والعراق ضمن ملحق آسيا، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، 14 أكتوبر الجاري، وغاب بعدها عن مواجهتي الاتفاق في الدوري، والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوج قائد المنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا 2025 الخميس الماضي، في حفل الاتحاد الآسيوي، بعد منافسه مع القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم.

إلى ذلك يجري لاعبو الهلال تدريبهم الأخير الخميس، قبل المغادرة إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الجمعة، على أن يحدد الإيطالي سيموني إنزاجي في التدريبات العناصر الأجنبية التي سيعتمد عليها.

ويحتل الهلال المرتبة الرابعة في الدوري برصيد 11 نقطة.

سالم الدوسري الهلال اتحاد جدة
نرشح لكم
بنزيمة جاهز لكلاسيكو الهلال سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي إنزاجي: سالم الدوسري سيغيب عن الكلاسيكو.. وهذا سبب غياب مالكوم ضد السد دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة التشكيل - ثيو هيرنانديز يقود الهلال.. وفيرمينيو أساسي مع السد القطري جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل
أخر الأخبار
تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028 32 دقيقة | رياضات أخرى
من فريديم بارك.. ميسي يجدد تعاقده مع إنتر ميامي حتى 2028 43 دقيقة | أمريكا
الـ 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين 54 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | منتخب مصر
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يخسر لأول مرة هذا الموسم.. والقناة يطارده ساعة | القسم الثاني
انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية ساعة | الدوري المصري
كاف يختار 7 حكام مصريين مرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 12 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515790/تأكد-غياب-سالم-الدوسري-عن-الكلاسيكو-السعودي