راؤول: لامين يامال يقدم ما لم يفعله كثيرون رغم صغر سنه.. والكلاسيكو مباراة خاصة

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 16:15

كتب : FilGoal

راؤول جونزالس - كاستيا ريال مدريد

أشاد راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الرديف السابق، بلامين يامال لاعب برشلونة، مؤكدا أنه يقدم أداء استثنائيا رغم صغر سنه.

وقال راؤول في تصريحات للصحافة الإسبانية: "لامين يامال يكسر الكثير من الحواجز ويفعل داخل الملعب أشياء لم يفعلها سوى القليل. الآن عليه أن يثبت كل ما يقدمه".

وأضاف "هو لاعب رائع، يصنع الفارق رغم عمره الصغير، ويمكن أن يكون مهما جدا لبرشلونة في الوقت الحالي، وكذلك لمنتخب إسبانيا".

أخبار متعلقة:
بعد غيابه عن التدريبات.. سبورت: قلق في برشلونة بسبب دي يونج قبل الكلاسيكو موندو ديبورتيفو: رافينيا يخوض تدريبات برشلونة للمرة الثانية على التوالي قبل الكلاسيكو فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا

وتحدث راؤول أيضا عن الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل "في الكلاسيكو لا يهم كيف يصل كل فريق، دائما تكون مباراة خاصة".

وكشف راؤول "ريال مدريد هو المرشح بشكل أكبر لأنه يلعب في ملعبه وأمام جماهيره، لكنه سيواجه فريقا كبيرا".

وعند سؤاله عن تيبو كورتوا، أجاب "كاسياس هو كاسياس، أسطورة ريال مدريد، وكورتوا يقدم أداء مميزا، وكل واحد منهما سيأخذ مكانه في التاريخ".

راؤول خاض 741 مباراة رسمية مع ريال مدريد بين عامي 1994 و2010، وشارك في تصريحات خلال بطولة خيرية للبادل دعما لمؤسسة مكافحة ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

برشلونة لامين يامال ريال مدريد كلاسيكو
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: رافينيا يخوض تدريبات برشلونة للمرة الثانية على التوالي قبل الكلاسيكو بعد غيابه عن التدريبات.. سبورت: قلق في برشلونة بسبب دي يونج قبل الكلاسيكو بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك
أخر الأخبار
منافس مصر - زيمبابوي تعلن مواجهة الجزائر وقطر وديا قبل كأس أمم إفريقيا 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
لأول مرة منذ كأس العالم للأندية.. موسيالا يعود لتدريبات بايرن 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأكد غياب سالم الدوسري عن الكلاسيكو السعودي ساعة | سعودي في الجول
راؤول: لامين يامال يقدم ما لم يفعله كثيرون رغم صغر سنه.. والكلاسيكو مباراة خاصة ساعة | الدوري الإسباني
رئيس الوداد: زياش اقتنع بمشروعنا رغم تلقيه العديد من العروض ساعة | الوطن العربي
"استبعاده من مباريات الفريق".. الاتحاد السكندري يتقدم بشكوى رسمية ضد الشهدي ساعة | الدوري المصري
البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان 2 ساعة | الوطن العربي
جوارديولا يشيد بموهبة شرقي: أحد أبرز اللاعبين الذين رأيتهم في مسيرتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515789/راؤول-لامين-يامال-يقدم-ما-لم-يفعله-كثيرون-رغم-صغر-سنه-والكلاسيكو-مباراة-خاصة