راؤول: لامين يامال يقدم ما لم يفعله كثيرون رغم صغر سنه.. والكلاسيكو مباراة خاصة

أشاد راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الرديف السابق، بلامين يامال لاعب برشلونة، مؤكدا أنه يقدم أداء استثنائيا رغم صغر سنه.

وقال راؤول في تصريحات للصحافة الإسبانية: "لامين يامال يكسر الكثير من الحواجز ويفعل داخل الملعب أشياء لم يفعلها سوى القليل. الآن عليه أن يثبت كل ما يقدمه".

وأضاف "هو لاعب رائع، يصنع الفارق رغم عمره الصغير، ويمكن أن يكون مهما جدا لبرشلونة في الوقت الحالي، وكذلك لمنتخب إسبانيا".

وتحدث راؤول أيضا عن الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل "في الكلاسيكو لا يهم كيف يصل كل فريق، دائما تكون مباراة خاصة".

وكشف راؤول "ريال مدريد هو المرشح بشكل أكبر لأنه يلعب في ملعبه وأمام جماهيره، لكنه سيواجه فريقا كبيرا".

وعند سؤاله عن تيبو كورتوا، أجاب "كاسياس هو كاسياس، أسطورة ريال مدريد، وكورتوا يقدم أداء مميزا، وكل واحد منهما سيأخذ مكانه في التاريخ".

راؤول خاض 741 مباراة رسمية مع ريال مدريد بين عامي 1994 و2010، وشارك في تصريحات خلال بطولة خيرية للبادل دعما لمؤسسة مكافحة ارتفاع ضغط الدم الرئوي.