رئيس الوداد: زياش اقتنع بمشروعنا رغم تلقيه العديد من العروض

شدد هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي على أن مشروع ناديه كان سببا رئيسيا في اقناع حكيم زياش.

حكيم زياش النادي : لاعب حر الوداد الرياضي

وبات زياش قريبا من الانتقال إلى الوداد في صفقة انتقال حر.

هشام آيت منا رئيس الوداد عبر موقع البطولة المغربي:"حكيم زياش اقتنع بمشروع الفريق وكان لديه رغبة كبيرة في العودة إلى المغرب لذلك فضل عرض الوداد على العديد من العروض".

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن زياش وافق على الانتقال للوداد بعد تدخل نور الدين أمرابط لاعب الفريق.

وسينضم زياش إلى الوداد بعدما انفصل منذ مدة عن الدحيل القطري.

ولم يعلن الوداد عن الصفقة بشكل رسمي إلى الآن، غير أن تقارير عديدة تحدثت عن توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

ويستهدف حكيم زياش العودة لصفوف منتخب المغرب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وانضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله