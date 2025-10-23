"استبعاده من مباريات الفريق".. الاتحاد السكندري يتقدم بشكوى رسمية ضد الشهدي

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 15:41

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تقدمه باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي في الدوري، بقيادة الحكم مصطفى الشهدي.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وأكد الاتحاد في بيانه أن قرارات التحكيم أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، مشيرا إلى وجود أخطاء مؤثرة وصفها بـ"الفادحة" أبرزها تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، رغم مراجعة تقنية الفيديو.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي:

"نرفض تماما الأخطاء التحكيمية التي تكررت أمام الأهلي، والتي حُرم منها فريقنا من حق مشروع في ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة، وسط تجاهل من حكم الفيديو وعدم استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة".

"نطالب لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة قادمة للاتحاد السكندري للحكم مصطفى الشهدي أو طاقمه، بعدما أصبح وجودهم مرتبطا بقرارات مثيرة للجدل تضر بمصلحة الفريق".

وأوضح النادي أن الهدف من الاحتجاج ليس الهجوم على التحكيم المصري، بل للمطالبة بتطبيق العدالة وتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء التي تؤثر على المنافسة في الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وواصل الأهلي انتصاراته إذ حقق الانتصار الخامس على التوالي في الدوري.

وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لأحمد كوكا في الدقيقة 78 قبل أن يتعرض كريم الديب لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 85.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا وحقق انتصاره الخامس على التوالي.

بينما الاتحاد السكندري تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

ويحل الأهلي ضيفا على بتروجت يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12، بينما يستضيف الاتحاد فريق وادي دجلة يوم الإثنين.

