البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تعيين طاقم حكام مصري لمباراة أهلي طرابلس الليبي ضد نهضة بركان المغربي.

ويلعب أهلي طرابلس ضد نهضة بركان يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن اللقاء سيقوده طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي المصري أمين عمر.

وسيعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثان، فيما أوكلت مهمة الحكم الرابع إلى محمود ناجي.

ويتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس الليبي.

فيما يقود التونسي معين الشعباني مدرب المصري السابق مهمة تدريب نهضة بركان.

ويستضيف استاد طرابلس الدولي مباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان، فيما تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.