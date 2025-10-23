جوارديولا يشيد بموهبة شرقي: أحد أبرز اللاعبين الذين رأيتهم في مسيرتي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إعجابه الكبير بموهبة الفرنسي ريان شرقي، مؤكدا أنه من أبرز اللاعبين الذين شاهدهم خلال مسيرته التدريبية.

شرقي انضم إلى مانشستر سيتي في يونيو الماضي قادما من ليون مقابل 36.5 مليون يورو بالإضافة إلى ستة ملايين كمتغيرات.

جوارديولا قال في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية:

"شرقي أحد أكبر المواهب التي رأيتها في مسيرتي. من الناحية الفنية هو الأفضل".

وتابع "السؤال فقط كيف سيتأقلم ويقرأ اللعب. في كل مرة تصل إليه الكرة، تتحسن الموقفية. لا يشعر بالضغط".

وأضاف "هو رهان كبير من النادي، تعاقدنا معه حتى عام 2030".

واختتم شرقي تصريحاته "إذا حافظ على استمراريته يمكن أن يصبح من أبرز لاعبي العالم سواء مع سيتي أو منتخب فرنسا".

ومنذ وصوله، واجه اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ضغوطا كبيرة باعتباره خليفة محتمل لكيفن دي بروين، لكن جوارديولا قرر منحه الوقت للتأقلم تدريجيا مع أجواء الدوري الإنجليزي.

وشارك شرقي في أربع مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها هدفا وصنع آخر، كما خاض ثلاث مباريات في الدوري ودقائق محدودة في دوري الأبطال بعد عودته من إصابة أبعدته لأكثر من شهر ونصف.

