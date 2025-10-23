موندو ديبورتيفو: رافينيا يخوض تدريبات برشلونة للمرة الثانية على التوالي قبل الكلاسيكو

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 15:25

كتب : FilGoal

رافينيا

تلقى برشلونة دفعة قوية قبل مواجهة ريال مدريد المنتظرة، بعد مشاركة رافينيا في المران الجماعي للمرة الثانية على التوالي.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الجناح البرازيلي خاض التدريبات بشكل طبيعي مع زملائه في المدينة الرياضية "خوان جامبر".

وأصبح رافينيا قريبا من الحصول على التصريح الطبي للمشاركة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.

كما واصل فيران توريس تعافيه من الإصابة وشارك هو الآخر في المران، ليمنح هانز فليك المدير الفني مزيدا من الخيارات الهجومية قبل المباراة.

ويغيب عن صفوف برشلونة كل من داني أولمو وجافي وجوان جارسيا وتير شتيجن، الذين يواصلون برامجهم التأهيلية.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في سانتياجو برنابيو ضمن الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، في مباراة قد تكون حاسمة في صراع الصدارة.

وكان فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة قد غاب عن تدريبات اليوم بسبب مشكلة في المعدة.

برشلونة رافينيا
