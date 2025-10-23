خوفا من العاصفة.. تقديم موعد مباراة فينورد ضد باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

أعلن فينورد الهولندي تقديم موعد مباراته ضد باناثينايكوس اليوناني بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويلعب فينورد ضد باناثينايكوس مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وأوضح فينورد في بيان أن السلطات الهولندية طلبت تغيير موعد المباراة بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا بشأن رياح قوية تتجاوز سرعتها 100 كيلو متر في الساعة.

وستقام مباراة فينورد ضد باناثينايكوس الساعة 5:30 مساء بدلا من الثامنة إلا ربع.

واتفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع فينورد على تقديم موعد مواجهة باناثينايكوس بعد هذه التحذيرات دون تغيير يوم المباراة.

وقال فينورد في بيان "يدرك نادي فينورد أن هذا التغيير جاء في اللحظة الأخيرة، وقد يؤثر على الخطط الحالية، خاصة للمشجعين الذين يحملون التذاكر. ومع ذلك يعتبر النادي هذا التغيير أيضاً حالة من القوة القاهرة".

فينورد الذي يقوده روبن فان بيرسي خسر خلال الجولتين الماضيتين على يد براجا البرتغالي وأستون فيلا الإنجليزي.

في المقابل فاز باناثينايكوس على يانج بويز السويسري، وخسر على يد جو أهيد إيجلز الهولندي.