بعد غيابه عن التدريبات.. سبورت: قلق في برشلونة بسبب دي يونج قبل الكلاسيكو

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 13:44

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

تلقى برشلونة صدمة جديدة قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، بعد غياب دي يونج عن مران الفريق بسبب وعكة صحية.

وكشفت صحيفة سبورت أن اللاعب الهولندي حضر إلى المدينة الرياضية "خوان جامبر" صباح الخميس، لكنه حصل على إذن طبي بالعودة إلى منزله دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب أيضا أندرياس كريستنسن عن المران بسبب استمرار معاناته من مشكلة معوية أبعدته عن مواجهة أولمبياكوس في دوري الأبطال. المدافع الدنماركي اكتفى بالوجود في مقر النادي دون المشاركة في المران.

أخبار متعلقة:
فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر

تأتي هذه التطورات قبل 72 ساعة فقط من الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي المقابل، تلقى هانز فليك المدير الفني للفريق أخبارا إيجابية بعودة فيران توريس ورافينيا للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيهما الكامل من الإصابة، ليصبحا جاهزين للمشاركة في الكلاسيكو.

أما قائمة الغائبين عن اللقاء فتضم تير شتيجن وجافي وروبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو وجوان جارسيا الذين لم يتعافوا بعد من إصاباتهم.

ويواصل برشلونة استعداداته لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد، على أمل تعافي دي يونج في الساعات المقبلة لإعادة التوازن لخط الوسط.

برشلونة كلاسيكو فرينكي دي يونج
نرشح لكم
بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر فليك: لامين يامال سيكون جاهزا بسنبة 100% أمام ريال مدريد
أخر الأخبار
فيرتز: أستطيع أن أقدم الكثير لـ ليفربول 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غيابه عن التدريبات.. سبورت: قلق في برشلونة بسبب دي يونج قبل الكلاسيكو 45 دقيقة | الدوري الإسباني
تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة.. وإنجاز لـ يوسف إبراهيم 58 دقيقة | رياضات أخرى
تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515779/بعد-غيابه-عن-التدريبات-سبورت-قلق-في-برشلونة-بسبب-دي-يونج-قبل-الكلاسيكو