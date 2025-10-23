بعد غيابه عن التدريبات.. سبورت: قلق في برشلونة بسبب دي يونج قبل الكلاسيكو

تلقى برشلونة صدمة جديدة قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، بعد غياب دي يونج عن مران الفريق بسبب وعكة صحية.

وكشفت صحيفة سبورت أن اللاعب الهولندي حضر إلى المدينة الرياضية "خوان جامبر" صباح الخميس، لكنه حصل على إذن طبي بالعودة إلى منزله دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب أيضا أندرياس كريستنسن عن المران بسبب استمرار معاناته من مشكلة معوية أبعدته عن مواجهة أولمبياكوس في دوري الأبطال. المدافع الدنماركي اكتفى بالوجود في مقر النادي دون المشاركة في المران.

تأتي هذه التطورات قبل 72 ساعة فقط من الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي المقابل، تلقى هانز فليك المدير الفني للفريق أخبارا إيجابية بعودة فيران توريس ورافينيا للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيهما الكامل من الإصابة، ليصبحا جاهزين للمشاركة في الكلاسيكو.

أما قائمة الغائبين عن اللقاء فتضم تير شتيجن وجافي وروبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو وجوان جارسيا الذين لم يتعافوا بعد من إصاباتهم.

ويواصل برشلونة استعداداته لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد، على أمل تعافي دي يونج في الساعات المقبلة لإعادة التوازن لخط الوسط.