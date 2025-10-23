تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد

أكد إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه يسير في الطريق الصحيح رغم الخسارة أمام ريال مدريد بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق التسجيل في اللقاء.

وتغلب ريال مدريد على يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، ولم يذق البيانكونيري طعم الفوز حتى الآن.

وقال تودور في تصريحات لقناتي سكاي سبورت إيطاليا وأمازون برايم: "اللاعبون شعروا بخيبة أمل لأنهم شعروا أننا كنا نستحق على الأقل هدفا واحدا. هناك بعض الندم، لكننا على الطريق الصحيح".

وأضاف "أُعجبت بشخصية الفريق في البداية، لكن ريال مدريد دائما يضعك تحت الضغط. استقبلنا الهدف بسبب جودة فردية مذهلة من فينيسيوس بعد ارتداد الكرة من القائم".

وتابع "كان هناك بعض الاحترام المبالغ فيه والخوف من التسبب في ركلة جزاء، لذلك لم يتدخل أحد بقوة. هذه أمور تحدث في كرة القدم".

وأوضح تودور "طلبت من اللاعبين أن يكونوا أكثر إصرارا، ورأيت بعض التقدم في هذا الجانب. نحتاج إلى قادة داخل الفريق، ما زلنا أقل من المستوى الذي أريده لأننا فقدنا بعض أصحاب الخبرة وجلبنا لاعبين جددا".

واستكمل "لدينا نقاط قوة وضعف، لكن علينا الإيمان بهذا الفريق لأنه يسير في الاتجاه الصحيح. المقارنات مع الماضي لا تساعد، وعلينا تقبلها".

واختتم مدرب يوفنتوس تصريحاته "لعبنا بروح عالية، لكن مع الجهد الكبير افتقدنا بعض الحدة لأن بعض اللاعبين غير معتادين على هذا المستوى. أعرف حدودنا، لكني راض عن الأداء رغم أننا غادرنا دون نقاط".

وجمع يوفنتوس نقطتين فقط من أول ثلاث جولات من دوري أبطال أوروبا.