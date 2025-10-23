اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة.. وإنجاز لـ يوسف إبراهيم

نجح الثلاثي المصري مصطفى عسل ويوسف إبراهيم وهانيا الحمامي في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وتعتبر أمريكا المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

ونجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التأهل بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتواجه هانيا منافستها الأمريكية أوليفيا ويفر في نصف النهائي بعد أن أقصت المصرية سنا إبراهيم.

أما على مستوى الرجال فنجح يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة في حجز مقعده بنصف النهائي بعد الفوز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما نجح مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في تحقيق الفوز على الإنجليزي كورتيس ماليك بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبذلك حسم يوسف إبراهيم مقعده في نصف نهائي بطولة بلاتينية لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتستأنف مباريات ربع النهائي فجر الجمعة كالآتي:

كريم عبد الجواد × محمد زكريا

نور الشربيني × الأمريكية أماندا صبحي

أمينة عرفي × البلجيكية تيني جيليس