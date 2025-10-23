بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد

يحظى البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد باهتمام العديد من الأندية الأوروبية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمر إندريك بفترة صعبة في ريال مدريد ولا يحظى بثقة المدرب تشابي ألونسو.

وبحسب بي إن سبورتس فإن العديد من الأندية وعلى رأسهم يوفنتوس ومارسيليا ترغب في التعاقد مع إندريك مهاجم ريال مدريد خلال الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير ذاتها أن النادي الإسباني يشترط الإعارة ويرفض بيع اللاعب بشكل نهائي.

المهاجم البرازيلي الشاب يرغب في الحصول على فرصة المشاركة خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026.

المهاجم الشاب لم يشارك في أي دقيقة هذا الموسم منذ تعافيه من إصابة في بداية الموسم، رغم التوقعات بمشاركته ضمن خطط تشابي ألونسو التي تعتمد على العناصر الشابة.

ويلعب إندريك في ريال مدريد منذ صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي.

صاحب الـ 19 عاما لعب 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع آخر مع النادي الملكي.