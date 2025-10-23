بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

إندريك - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يحظى البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد باهتمام العديد من الأندية الأوروبية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمر إندريك بفترة صعبة في ريال مدريد ولا يحظى بثقة المدرب تشابي ألونسو.

وبحسب بي إن سبورتس فإن العديد من الأندية وعلى رأسهم يوفنتوس ومارسيليا ترغب في التعاقد مع إندريك مهاجم ريال مدريد خلال الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
بهدف بيلينجهام.. ريال مدريد يتفوق على يوفنتوس في أبطال أوروبا قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر

وأوضحت التقارير ذاتها أن النادي الإسباني يشترط الإعارة ويرفض بيع اللاعب بشكل نهائي.

المهاجم البرازيلي الشاب يرغب في الحصول على فرصة المشاركة خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026.

المهاجم الشاب لم يشارك في أي دقيقة هذا الموسم منذ تعافيه من إصابة في بداية الموسم، رغم التوقعات بمشاركته ضمن خطط تشابي ألونسو التي تعتمد على العناصر الشابة.

ويلعب إندريك في ريال مدريد منذ صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي.

صاحب الـ 19 عاما لعب 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع آخر مع النادي الملكي.

ريال مدريد إندريك
نرشح لكم
أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي راشفورد: كلاسيكو ريال مدريد؟ انتقلت لبرشلونة من أجل ذلك تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر فليك: لامين يامال سيكون جاهزا بسنبة 100% أمام ريال مدريد برشلونة يصدر بيانا حول إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال في ميامي
أخر الأخبار
تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد 47 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة.. وإنجاز لـ يوسف إبراهيم 8 دقيقة | رياضات أخرى
تحديد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
ترتيب الدوري المصري - الأهلي ينفرد بالصدارة بعد الجولة 11.. وتقدم بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: يوفنتوس ومارسيليا يرغبان في ضم إندريك.. وموقف ريال مدريد 39 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن كرة الشتاء الجديدة في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - نتائج الجولة الـ 11 ومواعيد الـ 12 في غياب بيراميدز والمصري ساعة | الدوري المصري
بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515774/بي-إن-سبورتس-يوفنتوس-ومارسيليا-يرغبان-في-ضم-إندريك-وموقف-ريال-مدريد