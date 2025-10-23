بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى

اعترف جيلييرمو فيكاريو حارس توتنام بأن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد للأساسيات داخل الملعب.

وتعادل توتنام سلبيا أمام موناكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وكان فيكاريو نجم اللقاء بعد تألقه أمام مهاجمي موناكو.

وقال فيكاريو في تصريحات لقناة TNT Sports: "لم نقدم أفضل أداء، وهناك الكثير لنتعلمه من هذه المباراة لأن مستوى المنافسة في دوري الأبطال مرتفع جدًا".

وأضاف "إذا غابت الأساسيات، يصبح من الصعب المنافسة أمام أي فريق. الأمر لا يتعلق بالتغييرات في التشكيل، بل بالجهد والعقلية والوعي بالخطر، وهي أمور افتقدناها الليلة".

وتابع: "تعادل صعب لأننا اضطررنا للقتال والمعاناة كثيرًا. يجب أن نُشيد بموناكو لأنهم كانوا أفضل منا اليوم، وعلينا أن نتعلم من ذلك لأننا قادرون على تقديم مستوى أفضل".

واختتم فيكاريو تصريحاته "لا يمكن أن نفتقد للأساسيات أو الجهد أو الركض، هذه أمور أساسية. يجب أن نرفع مستوى الأداء كثيرًا، خاصة في المباريات خارج ملعبنا".

ونجح فيكاريو في التصدي لـ 8 فرص محققة لصالح موناكو ليحافظ لفريقه على النقطة.

ورفع توتنام رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر بانتصار وتعادلين.

ويستضيف توتنام فريق كوبنهاجن في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر المقبل.

