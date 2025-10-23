ترتيب أبطال أوروبا - خسارة كاراباج الأولى.. ويوفنتوس دون انتصار عقب 3 جولات
الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 12:06
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وحققت خمسة فرق العلامة الكاملة من أصل 36 متنافسين عقب ثلاث جولات.
ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.
وألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بفريق كاراباج، بينما لم يذق يوفنتوس طعم الفوز حتى الآن.
ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور 3 جولات:
- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)
1- باريس سان جيرمان 9 نقاط (+10)
2- بايرن ميونيخ 9 نقاط (+10)
3- إنتر 9 نقاط (+9)
4- أرسنال 9 نقاط (+8)
5- ريال مدريد 9 نقاط (+7)
6- دورتموند 7 نقاط (+5)
7- مانشستر سيتي 7 نقاط (+4)
8- نيوكاسل 6 نقاط (+6)
- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)
*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*
9- برشلونة 6 نقاط (+5)
10- ليفربول 6 نقاط (+4)
11- تشيلسي 6 نقاط (+3)
12- سبورتنج لشبونة 6 نقاط (+3)
13- كاراباج 6 نقاط (+1)
14- جالاتاسراي 6 نقاط (1-)
15- توتنام 5 نقاط (+1)
16- أيندهوفن 4 نقاط (+2)
17- أتالانتا 4 نقاط (3-)
18- مارسيليا 3 نقاط (+2)
19- أتلتيكو مدريد 3 نقاط (1-)
20- كلوب بروج 3 نقاط (2-)
21- أتلتيك بلباو 3 نقاط (3-)
22- فرانكفورت 3 نقاط (4-)
23- نابولي 3 نقاط (5-)
24- رويال سان جيلواز 3 نقاط (6-)
- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)
25- يوفنتوس - نقطتنان (1-)
26- بودو جليمت - نقطتان (2-)
27- موناكو - نقطتان (3-)
28- سلافيا براج - نقطتان (3-)
29- بافوس - نقطتان (4-)
30- باير ليفركوزن - نقطتان (5-)
31- فياريال - نقطة واحدة (3-)
32- كوبنهاجن - نقطة واحدة (4-)
33- أولمبياكوس - نقطة واحدة (7-)
34- كايرات ألماتي - نقطة واحدة (8-)
35- بنفيكا - 0 نقطة (5-)
36- أياكس - 0 نقطة (10-)
وتقام الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات يومي 4 و5 نوفمبر المقبل:
4 نوفمبر
نابولي × فرانكفورت - 6:45 مساء
سلافيا براج × أرسنال - 6:45 مساء
أتلتيكو مدريد × سان جيلواز - 9 مساء
بودو جليمت × موناكو - 9 مساء
يوفنتوس × سبورتنج لشبونة - 9 مساء
ليفربول × ريال مدريد - 9 مساء
أولمبياكوس × أيندهوفن - 9 مساء
باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ - 9 مساء
توتنام × كوبنهاجن - 9 مساء
5 نوفمبر
بافوس × فياريال - 6:45 مساء
كاراباج × تشيلسي - 6:45 مساء
أياكس × جالاتاسراي - 9 مساء
بنفيكا × باير ليفركوزن - 9 مساء
كلوب بروج × برشلونة - 9 مساء
إنتر × كايرات ألماتي - 9 مساء
مانشستر سيتي × دورتموند - 9 مساء
مارسيليا × أتالانتا - 9 مساء
نيوكاسل × أتلتيك بلباو - 9 مساء