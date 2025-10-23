ترتيب أبطال أوروبا - خسارة كاراباج الأولى.. ويوفنتوس دون انتصار عقب 3 جولات

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - كأس نهائي دوري أبطال أوروبا

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحققت خمسة فرق العلامة الكاملة من أصل 36 متنافسين عقب ثلاث جولات.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بفريق كاراباج، بينما لم يذق يوفنتوس طعم الفوز حتى الآن.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور 3 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط (+10)

2- بايرن ميونيخ 9 نقاط (+10)

3- إنتر 9 نقاط (+9)

4- أرسنال 9 نقاط (+8)

5- ريال مدريد 9 نقاط (+7)

6- دورتموند 7 نقاط (+5)

7- مانشستر سيتي 7 نقاط (+4)

8- نيوكاسل 6 نقاط (+6)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- برشلونة 6 نقاط (+5)

10- ليفربول 6 نقاط (+4)

11- تشيلسي 6 نقاط (+3)

12- سبورتنج لشبونة 6 نقاط (+3)

13- كاراباج 6 نقاط (+1)

14- جالاتاسراي 6 نقاط (1-)

15- توتنام 5 نقاط (+1)

16- أيندهوفن 4 نقاط (+2)

17- أتالانتا 4 نقاط (3-)

18- مارسيليا 3 نقاط (+2)

19- أتلتيكو مدريد 3 نقاط (1-)

20- كلوب بروج 3 نقاط (2-)

21- أتلتيك بلباو 3 نقاط (3-)

22- فرانكفورت 3 نقاط (4-)

23- نابولي 3 نقاط (5-)

24- رويال سان جيلواز 3 نقاط (6-)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- يوفنتوس - نقطتنان (1-)

26- بودو جليمت - نقطتان (2-)

27- موناكو - نقطتان (3-)

28- سلافيا براج - نقطتان (3-)

29- بافوس - نقطتان (4-)

30- باير ليفركوزن - نقطتان (5-)

31- فياريال - نقطة واحدة (3-)

32- كوبنهاجن - نقطة واحدة (4-)

33- أولمبياكوس - نقطة واحدة (7-)

34- كايرات ألماتي - نقطة واحدة (8-)

35- بنفيكا - 0 نقطة (5-)

36- أياكس - 0 نقطة (10-)

وتقام الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات يومي 4 و5 نوفمبر المقبل:

4 نوفمبر

نابولي × فرانكفورت - 6:45 مساء

سلافيا براج × أرسنال - 6:45 مساء

أتلتيكو مدريد × سان جيلواز - 9 مساء

بودو جليمت × موناكو - 9 مساء

يوفنتوس × سبورتنج لشبونة - 9 مساء

ليفربول × ريال مدريد - 9 مساء

أولمبياكوس × أيندهوفن - 9 مساء

باريس سان جيرمان × بايرن ميونيخ - 9 مساء

توتنام × كوبنهاجن - 9 مساء

5 نوفمبر

بافوس × فياريال - 6:45 مساء

كاراباج × تشيلسي - 6:45 مساء

أياكس × جالاتاسراي - 9 مساء

بنفيكا × باير ليفركوزن - 9 مساء

كلوب بروج × برشلونة - 9 مساء

إنتر × كايرات ألماتي - 9 مساء

مانشستر سيتي × دورتموند - 9 مساء

مارسيليا × أتالانتا - 9 مساء

نيوكاسل × أتلتيك بلباو - 9 مساء

