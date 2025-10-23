أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو

أوضح أردا جولر صانع ألعاب ريال مدريد أن ثقة مدربه تشابي ألونسو فيه تشعره بمدى أهميته بالنسبة للفريق الملكي.

وحصد النجم التركي الشاب جائزة أفضل لاعب في فوز فريقه على يوفنتوس بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال جولر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو الذي يثق بي. أحاول بذل قصارى جهدي. يطلب مني التحكم في إيقاع اللعب واللعب بحرية، ولذلك أظهر بشكل جيد".

وأضاف "إذا أراد مني تشابي ألونسو أن أسجل وأصنع، يمكنني أن أكون اللاعب رقم 10. كما يمكنني أن أكون اللاعب رقم 8، وهذا جيد".

وواصل "علاقتي بكيليان مبابي رائعة، كما ترون. إنه شخصٌ رائع خارج الملعب أيضا".

وتابع "التتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة؟ فوجئت لأنني لا ألعب من أجل ذلك، بل ألعب من أجل الفوز. لم أكن أعلم أنني سأكون رجل المباراة".

وأكمل "أشعر بسعادة غامرة بهذا الفوز على يوفنتوس، أهنئ جميع زملائي في الفريق. أشكر أيضاً الجماهير التي تدعمنا. لعبنا بشكل جيد وحصدنا النقاط الـ3".

وأتم الدولي التركي "سنحاول الفوز على برشلونة في المباراة المقبلة".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.