بنزيمة جاهز لكلاسيكو الهلال

بات المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة جاهزا لخوض الكلاسيكو المرتقب ضد الهلال.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال مساء الجمعة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، شارك بنزيمة في تدريبات الاتحاد الجماعية لليوم التاني على التوالي بعد تعافيه من الغصابة في الكاحل.

كما استعاد الاتحاد خدمات الهولندي ستيفن بيرجوين بعد تعرضه لوعكة صحية.

وغاب بنزيمة وبيرجوين عن مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقة بدوري أبطال آسيا والتي حسمها العميد 4-1.

ويسعى البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة لتجهيز بنزيمة وبيرجوين قبل لقاء الهلال المرتقب.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة جمعهم خلال 5 جولات.

فيما يملك الهلال 11 نقطة في المركز الرابع، ويليه الاتحاد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.