تقرير: أمرابط أقنع زياش بالانتقال للوداد

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل اقتراب حكيم زياش من الانتقال لنادي الوداد.

ولا يرتبط زياش بأي فريق منذ رحيله عن الدحيل القطري في يوليو الماضي.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن نور الدين أمرابط هو من أقنع حكيم زياش بالانتقال إلى الوداد.

وأضافت الصحيفة المغربية أن الاتفاق تم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان موقع موقع telquel قد ذكر أن حكيم زياش قريبا من الانتقال إلى الوداد في صفقة انتقال حر.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 32 وقع على عقود انضمامه إلى الوداد.

وسينضم زياش إلى الوداد بعدما انفصل منذ مدة عن الدحيل القطري.

ولم يعلن الوداد عن الصفقة بشكل رسمي إلى الآن، غير أن تقارير عديدة تحدثت عن توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

ويستهدف حكيم زياش العودة لصفوف منتخب المغرب قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا في ديسمبر المقبل.

وانضم زياش إلى جالاتا سراي في 2023 معارا، قبل أن يصبح انتقاله نهائيا في يوليو 2024.

غير أن تجربته مع النادي التركي لم تكن ناجحة بسبب تعرضه لإصابات متكررة أثرت على مستواه وأبعدته عن عدد كبير من المباريات.

وانتقل زياش بعدها إلى الدحيل في يناير الماضي ورحل عقب مرور ستة أشهر.

ولعب زياش مع الدحيل في 13 مباراة وسجل هدفا وصنع مثله.