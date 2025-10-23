رامي صبري يعلن اعتزاله.. ويخلف جون إدوارد في فاركو

أنهى رامي صبري لاعب فاركو مسيرة استمرت في الملاعب المصرية 20 عاما وأعلن اعتزال كرة القدم.

وأعلن رامي صبري اعتزاله في عمر 38 عاما.

كما كشف عن توليه منصب المدير الرياضي لنادي فاركو، وهو المنصب الذي كان يتولاه جون إداورد المدير الرياضي الحالي لنادي الزمالك.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على فيسبوك: "لقد حانت لحظة الوداع وداع الأشياء التي أحببناها دائمًا بشغف وعشق لا ينتهي وقدمنا لها كل ما نملك

أعلن اليوم اعتزالي ونهاية مسيرتي كلاعب كرة قدم بعد رحلة طويلة أفتخر بها، امتدت لسنوات قضيتها بين ملاعب الكرة، مع العديد من الأندية المصرية التي تشرفت بارتداء قميصها، وعشت معهم لحظات لا تُنسى مليئة بالتحديات بدايه من عام 2005 و حتي عام 2025 مع نادى الأوليمبي ثم نادي انبي ثم نادي فاركو

20 سنه داخل جدران كرة القدم مليئه بالشغف و المنافسه و التحديات".

وأضاف "مسيره أعتز و أتشرف بيها و الحمد لله طبعا على كل النعم و تحدى جديد في منصب جديد مدير رياضي في نادى فاركو

و بشكركم جميعا على مشاعركم الطيبة".

وبدأ رامي مسيرته مع الأولمبي السكندري في 2005 وانتقل منه إلى إنبي في عام 2008.

وقضى رامي صبري 13 عاما بقميص الفريق البترولي وفاز معه بلقب كأس مصر.

وانتقل رامي صبري من إنبي إلى فاركو في صيف 2021.