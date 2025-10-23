تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية

الخميس، 23 أكتوبر 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك آينتراخت فرانكفورت في الدقائق التي لعبها، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول على مضيفه فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فرانكفورت حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 8.5 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 413 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول فرانكفورت
