إيكيتيكي: لولا فرانكفورت لما وصلت إلى هنا

هوجو إيكيتيكي - ليفربول

أعرب هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول عن امتنانه لناديه السابق آينتراخت فرانكفورت بعد تسجيله هدفا في شباكه بدوري أبطال أوروبا.

إيكيتيكي انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من فرانكفورت، وعاد إلى ملعبه القديم ليهز الشباك دون احتفال في فوز الريدز الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال إيكيتيكي لشبكة TNT Sports: "كان علي أن أسجل، كانت لحظة رائعة وخاصة بالنسبة لي، شعرت أنني عدت إلى بيتي".

وأضاف "أعرف الجميع هنا، لذا كانت مباراة مميزة، وسعيد بالفوز وتسجيل أول أهدافي في دوري الأبطال".

وتابع "أكن الكثير من الاحترام لفرانكفورت، لقد صنعوني كلاعب، ولولاهم لما كنت هنا الآن".

وأتم إيكيتيكي تصريحاته "أتيت لأكون محترما وممتنا لما قدموه لي، وسأحتفظ بكل ما تعلمته هنا والقيم التي غرسوها فيّ".

الفوز أنهى سلسلة هزائم ليفربول الأربع المتتالية في مختلف البطولات، ليرفع الفريق رصيده في دوري الأبطال ويستعيد الثقة قبل استئناف مبارياته المحلية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري الأبطال، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز 22.

تقدم فرانكفورت في الدقيقة 26 عن طريق راسموس كريستنسن.

فيما سجل خماسية ليفربول هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 36، وفيرجيل فان دايك 38، وإبراهيما كوناتي 44، وكودي جاكبو 65، ودومينيك سوبوسلاي 70.

